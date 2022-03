Ferretti Group, esposizione in Russia e Ucraina inferiore al 3% dei ricavi

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha comunicato di avere un'verso le aree geografiche attualmente coinvolte nel. Il gruppo di Forlì non è esposto sul segmento dei mega e giga-yacht, quello di maggiore riferimento per le élite russe colpite dalle sanzioni internazionali. Inoltre, ad oggi, non risultano vendite a soggetti destinatari di tali provvedimenti.L'azienda sta monitorando l'evoluzione del mercato "mitigando qualunque rischio grazie al proprio modello distributivo che prevededelle costruzioni e potendo semprein virtù delle liste d'attesa esistenti su quasi tutti i modelli in gamma", spiega una nota.Ilal 28 febbraio 2022 ammonta a 1.272 milioni di euro, con una raccolta ordini dei primi due mesi del 2022 pari a 308 milioni di euro.