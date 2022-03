Il comparto telecomunicazioni in Italia brillante (+5,70%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Inwit

small-cap

Softlab

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 8.284,4, balzando del 5,70% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 10 punti, dopo un avvio a quota 263.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,81%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,33%.Tra ledi Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo dell'8,22%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,31%.Risultato positivo per, che lievita del 3,02%.