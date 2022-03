L'AIE lancia l'allarme su aumento emissioni CO2 per maggior uso carbone

(Teleborsa) -per i passi indietro fatti sul capitolo, a causa del, per compensare il venir meno del petrolio russo, e del conseguenteNel 2021 le emissioni dihanno registrato una 36,3 Gigatonnellate (Gt)l'aumento più forte di sempre che ha portato le emissioni ai massimi di sempre. In questo modo, i livelli di CO2 sono tornati, compensando anche il calo registrato nel 2020, a dispetto degli impegni presi dai leader mondiali a Glasgow.delle emissioni, che da sola ha emesso 11,9 miliardi di tonnellate di CO2, pari al, a fronte di una crescita della domanda di elettricità del 10% e del OIL dell’8,4%.La crescita della CO2 è stata alimentata dal, innescato dall'impennata del prezzo del gas. Una situazione che non potrà che peggiorare con il razionamento di petrolio e gas causato dall’invasione russa in Ucraina. Il carbone è responsabile di oltre il 40% della crescita delle emissioni globali di CO2 nel 2021. Un trend trainato dall'India che ha raggiunto il massimo storico, con un incremento del 13% rispetto al 2020, a compensare le diminuzioni registrate da USA (-4%) e UE (-2,4%).Il boom delle rinnovabili da solo non è riuscito a controbilanciare l'aumento della domanda, che qundi si è scaricata anche sulle fonti sporche come il carbone.