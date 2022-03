L'indice delle aziende sanitarie è effervescente (+6,45%), notevole balzo in avanti per Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 46 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 258.321,8, dopo un esordio a 245.859,7.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 9,64% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,81% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice sanitario, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,93%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 7,66%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,97%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.