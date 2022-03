Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 32.633 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,72%, terminando la seduta a 4.171 punti.In lieve ribasso il(-0,39%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,69%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,64%),(-2,11%) e(-1,61%).Tra i(+6,78%),(+5,44%),(+2,67%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,96%.Crolla, con una flessione del 3,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,75%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,62%.Al top tra i, si posizionano(+8,01%),(+5,46%),(+5,20%) e(+4,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,98%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,99%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,6 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).