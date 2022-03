Petrolio alle stelle dopo stop Usa e UK a forniture. Appello Berlino all'Opec

Brent del Mare del Nord

Light crude oil

(Teleborsa) -, che si riporta sui massimi raggiunti di recente di riflesso all'embargo sul petrolio russo, annunciato da Stati Uniti e Regno Unito. Il petrolio, che nei giorni scorsi aveva anche sfiorato i 140 dollari, resta vicinissimo a quei massimi, con ilche scambia questa mattina arispetto alla vigilia. Il greggio americanoal barile.E' l'effetto dell', che vieteranno l’import di petrolio e gas russi. "Mettiamo al bando ogni import di petrolio russo, con il supporto completo del Congresso", ha annunciato il Presidente americano"Colpendo la maggiore arteria dell’economia russa, il popolo americano darà un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin", ha aggiunto il leder statunitense, citando anche il tracollo del rublo che "ora vale meno di un penny", e le altre sanzioni, che hanno già "causato pesanti danni all’economia russa".Per gliil greggio russo rappresenta appena il, pari a circa 700mila barili al giorno, una quota che sale attorno all'8% includendo anche i derivati petroliferi. Per il, invece, le forniture dalla Russia rappresentano una quota dele dell’8% dei consumi finali.di aumentare l'offerta di greggio. Un tentativo - ha spiegato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck - discaricatasi sui prezzi di mercato. Rivolgendosi ai "potenti paesi esportatori, guidati dall'Arabia Saudita", il Ministro tedesco ha sollecitato il cartello ad aumentare la produzione di greggio in modo più deciso, data la situazione di tensione.Proprio la scorsa settimana,, di cui peraltro fa parte anche la Russia, aveva, confermando la strategia delineata alla fine della crisi pandemica, che non include gli effetti del conflitto Russia-Ucraina.E' per questo chela scorsa settimana ha annunciato iled ha detto che è "pronta a tutto" per ridurre la volatilità nei mercati energetici.