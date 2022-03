Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - In forte rialzo Wall Street con gli investitori che guardano con speranza alle trattative tra Mosca e Kiev, in vista dell'incontro di giovedì in Turchia tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba. A fare da assist contribuisce anche la frenata dei prezzi dell'energia dopo il recente rally.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un guadagno del 2,21%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 4.280 punti. In netto miglioramento il(+3,21%); come pure, balza in alto l'(+2,68%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,29%),(+3,68%) e(+3,21%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,76%) e(-0,43%).Al top tra i(+6,33%),(+5,79%),(+5,27%) e(+4,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Al top tra i, si posizionano(+13,51%),(+10,28%),(+9,68%) e(+9,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.