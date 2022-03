Procemsa (controllata Investindustrial) acquista la tedesca Aakamp

(Teleborsa) -, società indirettamente detenuta da Investindustrial e attiva nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha sottoscritto un, operante nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari in tutte le forme farmaceutiche. L'operazione dovrebbe concludersi entro la metà di aprile, consentendo a Investindustrial di proseguire nella strategia digrazie all'ingresso in un mercato come quello tedesco che è il secondo più grande d'Europa. Grazie a questa nuova operazione, Procemsa diventa il terzo principale operatore italiano di questo mercato, con una significativa presenza internazionale.Fondata nel 2009 a Breddorf (Germania) da Alexander Keibel, che continuerà ad essere CEO dell'azienda, Aakamp è uno dei principali produttori tedeschi indipendenti di integratori e serve i principali marchi tedeschi di salute e benessere con una. L'azienda ha uno stabilimento produttivo di proprietà e attualmente impiega circa 200 dipendenti."Questa operazione è un altro esempio della strategia di consolidamento di successo che Investindustrial ha attuato sin dall’inizio della sua attività, integrando 150 aziende alle società in portafoglio - ha commentato, presidente di Investindustrial - Riteniamo che Procemsa sia ben posizionata per continuare la sua espansione internazionale sia attraverso acquisizioni che attraverso una crescita organica e in Aakamp abbiamo trovatoin un mercato importante come quello tedesco".