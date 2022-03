StageCoach, salta operazione con National Express dopo nuova offerta

StageCoach

National Express

Stagecoach

National Express

(Teleborsa) -, gruppo multinazionale del settore trasporti che gestisce autobus, treni, tram, pullman espressi e traghetti, hadi Inframobility UK Bidco, fondo infrastrutturale gestito da DWS Infrastructure. Di conseguenza, i vertici del gruppo britannico hanno annunciato didiannunciata il 14 dicembre 2021.L'offerta prevedeper ogni azione Stagecoach, per una valutazione totale disu base completamente diluita, pari a un premio del 54,3% rispetto al prezzo di chiusura di 68,05 pence per azione di Stagecoach del 20 settembre 2021 (l'ultimo giorno prima dell'annuncio di una possibile offerta da parte di di National Express);Spicca il volo, che si attesta a 104,6, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 105,8 e successiva a quota 108,3. Supporto a 103,4. Ottima anche la performance di, che si attesta a 211,2 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 218,7 e successiva a 236,3. Supporto a 201,1.