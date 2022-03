Vianini, utile 2021 sale a 4,4 milioni

Vianini

(Teleborsa) - Il Risultato di competenza del Gruppoè stato positivo per 4,4 milioni di euro (425 mila euro al 31 dicembre 2020) per effetto dell’utilizzo delle norme per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici degli immobili in portafoglio operato da una società controllata. Il Gruppo Domus Italia ha contribuito a tale risultato per 5,6 milioni di euro (1,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020).I Ricavi operativi sono stati pari a 8,5 milioni di euro (8,7 milioni di euro nel precedente esercizio) e sono costituiti principalmente da ricavi derivanti dalle locazioni immobiliari verso terzi per 7,2 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel precedente esercizio).Il, influenzato da oneri non ricorrenti per 1,7 milioni di euro, si è attestato a 2,7 milioni di euro (4,6 milioni di euro nel precedente esercizio). Il comparto immobiliare ha contribuito a tale risultato per 4,1 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel precedente esercizio).al 31 dicembre 2021, pari a 166,6 milioni di euro (164,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020) di cui 152,7 milioni di euro relativi al fabbisogno finanziario inerente l’attività del Gruppo Domus, risulta in aumento rispetto al precedente esercizio principalmente per effetto delle dinamiche del flusso di cassa.Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro ad azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (stacco cedola in borsa il 23 maggio) e con record date alla data del 24 maggio 2022.