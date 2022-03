Amazon in rally su annuncio split azionario e buyback

Amazon

(Teleborsa) - Il colosso dell'e-commerce di Seattle ha comunicato unoche ha incassato l'approvazione da parte del board. La misura sarà sottoposta al voto dell'annuale assemblea degli azionisti il prossimo 25 maggio e sarà effettivo il 27 maggio successivo.Allo stesso tempoha annunciato l'approvazione del CdA anche di un, da 10 miliardi di dollari. Il buyback sostituisce quello da 5 miliardi del 2016 finora realizzato per 2,1 miliardi di dollari.Notizie che hanno sostenuto il titolo in after market a Wall Street, con un rialzo superiore al 7%, dopo avere chiuso le contrattazioni in aumento del 2%.