Ascopiave: utile netto 2021 a 45,3 milioni, cresce redditività

Gruppo Ascopiave

(Teleborsa) - Ilchiude l’esercizio 2021 con undi Euro, rispetto ai 58,7 milioni dell’esercizio precedente. Il risultato dell’esercizio 2020 ha beneficiato di effetti economici non ricorrenti positivi, principalmente correlatiall’applicazione delle opzioni concesse dal Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di rivalutazione dei cespiti e riallineamento fiscale (15,6 milioni di Euro al netto della relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, la comparazione dei risultati netti conseguiti dal Gruppo, normalizzati dalle poste non ricorrenti anzidette, evidenzia un miglioramento per 2,3 milioni di Euro.si sono attestati a 134,9 milioni di euro, rispetto ai 163 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2020 (. La diminuzione del fatturato, che non ha avuto impatti negativi sui margini reddituali, è principalmente spiegata dai minori ricavi da titoli di efficienza energetica, dovuti alla riduzione degli obblighi previsti per l’esercizio 2021. Ildell’esercizio 2021 si attesta a 66,4 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 63,8 milioni di Euro dell’esercizio precedentementre ilsi attesta a 33,8 milioni di Euro, rispetto ai 29,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente (Nel corso dell’esercizio 2021, il Gruppo ha realizzatoin immobilizzazioni immateriali e materiali per 53,8 milioni di Euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente di 9,2 milioni di Euro.Ladel Gruppo al 31 dicembre 2021, pari a 347,5 milioni di Euro, è aumentata di 9,0 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2020.