Azimut, risultati 2021 in forte crescita con utile a 605 milioni euro

Azimut Holding

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 con un, in forte aumento rispetto ai 382 milioni nel 2020I ricavi consolidati si sono attestati a 1.449 milioni (+38% rispetto ai 1.054 milioni del 2020) e l'EBITDA a 751 milioni (+55% rispetto ai 486 milioni del 2020). Reddito operativo consolidato in aumento del 55% a 707 milioni di euro.Nel 4° trimestre, Azimut , ha riportato un volume di ricavi consolidati di 583 milioni (325 milioni nel 4° trimestre 2020), con un reddito operativo consolidato di 353 milioni (da 165 milioni nel 2020) ed un utile netto consolidato di 283 milioni (da 152 milioni nel 2020).Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine dicembre arispetto a fine dicembre 2020, di cui 54,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Durante gli ultimi 3 anni (2019-2021), i clienti del Gruppo hanno beneficiato di una performance media netta ponderata del +17%.La, anche grazie all’acquisizione di Sanctuary Wealth. Il business estero oggi rappresenta il 40% del patrimonio complessivo.Laconsolidata a fine dicembre 2021 evidenziava una eccedenza di cassa di 408,5 milioni, in miglioramento rispetto ai 30,5 milioni a fine 2020. Il debito lordo si ridurrà dai quasi 900 milioni di fine 2020 a circa 500 milioni alla fine di marzo 2022, anche grazie al rimborso del senior bond da 350 milioni.Quanto all', Azimut attende nel 2022 una Raccolta Netta Totale tra di 6–8 miliardi ed u utile netto di almeno 400 milioni.Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci, la cui convocazione è prevista per il 28 aprile 2022, la distribuzione di un(pari ad u dividend yield del 6% ai prezzi attuali) che sarà pagato interamente per cassa. La data di pagamento del dividendo è prevista per il 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date24 maggio 2022.L’utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2021 a € 307,5 milioni, in aumento rispettoai € 288.5 milioni registrati nel 2020.