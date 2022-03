BFF diventa full public company

BFF

(Teleborsa) - In seguito alla conclusione della procedura di Accelerated Book-Building su circa 14 milioni di azioni ordinarie didetenute dalla Equinova UK HoldCo Limited (Equinova), il flottante della Banca, già oltre l’80% al 31 dicembre 2021, ha raggiunto la totalità del capitale sociale."Ringraziamo Equinova per aver reso possibile la fusione tra BFF e DEPObank e per essere stata, da allora, un azionista di grande supporto - ha commentato-. Ringraziamo anche Amelie Scaramozzino per il suo lavoro nel Consiglio di Amministrazione. Siamo orgogliosi di essere una delle poche realtà italiane veramente pubbliche”.BFF, dunque, mantiene il profilo di "full public company", con il Management del Gruppo con una quota di capitale sociale del 5,7%.