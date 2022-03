Borse europee in calo dopo rimbalzo. Focus su BCE e inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -replicando lo stesso andamento al ribasso delle principali Borse europee, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sullae sull' incontro in corso tra i ministri degli Esteri russo e ucraino nella città turca di Antalya. Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione odierna della BCE e ai dati sull'inflazione americana di febbraio, in arrivo nel pomeriggio, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,105. Lieve calo dell', che scende a 1.981,9 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,96%.Aumenta di poco lo, che si porta a +144 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,61%.pesante, che segna una discesa di ben -1,92 punti percentuali, vendite su, che registra un ribasso dello 0,87%; seduta negativa per, che scende dell'1,62%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,09%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 25.519 punti, in netto calo dell'1,96%.di Milano, troviamo(+1,14%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche complici le pese di profitto dopo il maxi rimbalzo della vigilia:prosegue le contrattazioni a -4,60%.mostra una perdita del 4,15%.è in calo del 3,80%.Tra gli industriali, in apnea, che arretra del 3,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,85%),(+1,44%),(+1,32%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,10%.Scende, con un ribasso del 2,95%.Tra lepiù importanti:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,1%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 22,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%).