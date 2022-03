Brillante Tokyo insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che, insieme al resto delle altre piazze asiatiche tutte positive, ha seguito i forti rimbalzi messi in atto dai mercati americani ed europei dopo le pesanti perdite accusate dall'inizio della guerra in Ucraina. Gli investitori sperano un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev nel giorno del primo colloquio di alto livello tra le parti dall'inizio dell'invasione.L'indice giapponesesegna un +3,94%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,33%.Leggermente positivo(+0,64%); sulla stessa tendenza, balza in alto(+1,66%).Su di giri(+2,34%); buona la prestazione di(+1,08%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,19%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.