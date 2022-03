Caltagirone, utile 2021 sale a 183,9 milioni. Dividendo di 0,10 euro

Caltagirone

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della- holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria - ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Isono stati di 1,62 miliardi di euro, in aumento del 13,3% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,43 miliardi di euro). Ilè stato di 328,6 milioni di euro, in crescita del 18,5% rispetto all'anno precedente (277,2 milioni di euro). Ilè stato di 183,9 milioni di euro, +115,5% rispetto al 31 dicembre 2020 (85,4 milioni di euro di euro). Ilè stato pari a 95,4 milioni di euro, in aumento dell'113% rispetto all'anno prima (44,8 milioni di euro).L'pari a 139,6 milioni di euro (103,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020) è in aumento di 36,1 milioni principalmente per effetto di investimenti netti in azioni quotate e per la distribuzione di dividendi, al netto di dividendi percepiti su azioni quotate e del positivo flusso di cassa operativo. Ilcomplessivo a 2,265 miliardi di euro, +9,6% rispetto al 31 dicembre 2020 (2,067 miliardi di euro) di cui 1,235 miliardi di euro di competenza del gruppo, +12,7% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,096 miliardi di euro).Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un, in aumento del 42% rispetto al precedente esercizio (0,07 euro). Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (stacco cedola in borsa il 23 maggio 2022) e con record date alla data del 24 maggio 2022.Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, nel settore delil gruppo prevede, non tenendo conto di eventuali intensificazioni delle attuali tensioni geopolitiche e di nuove situazioni di recrudescenza della pandemia, di raggiungere risultati superiori rispetto al 2021 in termini di ricavi ed una marginalità operativa lorda sostanzialmente stabile. Nel settore dell', prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali, di miglioramento delle attività internet e continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi.Nel settore deiil gruppo sta operando per garantire il completamento delle opere in fase di realizzazione e cogliere eventuali opportunità di mercato. Nel settore dellail Gruppo Vianini prosegue l’obiettivo di consolidare il portafoglio clienti esistente e di incrementarne i volumi.