Cassa Centrale, al via negoziazione in esclusiva con Assimoco per partnership

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha deliberato di. finalizzata alla definizione di unaper la distribuzione di una gamma completa di prodotti assicurativi vita e danni presso le Banche affiliate, per il tramite della controllataAssimoco è controllata dalla compagnia assicurativa tedesca, appartenente al, socio storico di Cassa Centrale Banca ed espressione del credito cooperativo tedesco. L’operazione è destinata a rafforzare il ruolo nei servizi finanziari e assicurativi della cooperazione che fa riferimento a Confcooperative, nel quadro della cooperazione europea.Tra Assimoco e Assicura Agenzia esiste già da molti anni una stretta collaborazione di reciproca soddisfazione, che potrà estendersi ulteriormente, per garantire massima qualità dei prodotti per la clientela e pieno supporto alle reti distributive delle Banche affiliate.L’operazione è destinata adella cooperazione che fa riferimento a Confcooperative, nel quadro della cooperazione europea.già oggi vanta risultati importanti, avendo chiuso il 2021 con un incremento del 58% dei premi delle polizze infortuni, del 65% delle CPI, del 20% delle LTC, del 39% delle polizze sulla casa e del 177% delle polizze per le PMI, oltre che nella previdenza complementare, i cui versamenti sono cresciuti nell’ultimo anno del 29%.Cassa Centrale Banca è affiancata da PwC e PwC Strategy& in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Legale Legance in qualità di advisor legale.