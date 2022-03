CDP accredita con la categoria "Gold" le soluzioni di consulenza per le emissioni zero di Enel X

(Teleborsa) -, l’azienda del Gruppo Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati, ha annunciato oggi di avere aderito per il secondo anno consecutivo all’organizzazione non-profit CDP –(“CDP”) in qualità di. L'accordo dirinnovato quest'anno ha l’obiettivo di migliorare l'accesso delle aziende alle soluzioni di energia rinnovabile. In qualità di Global Gold Accredited Solutions Provider di CDP, Enel X potrà assistere le aziende nel monitoraggio e riduzione delle emissioni dirette e indirette (Ambito 1, 2 e 3). Enel X, società controllata di Enel, che lo scorso dicembre è stata ancora una volta riconosciuta da CDP nella A List come leader nelle azioni per l’ambiente, è un esempio nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili.“Questa partnership sottolinea il nostro costante lavoro verso il raggiungimento di una società a zero emissioni veramente sostenibile”, ha affermato, CEO di Enel X. “Attraverso questo sforzo congiunto, aiutiamo i nostri clienti aziendali a soddisfare le loro esigenze : raggiungere gli obiettivi di zero emissioni; cogliere adeguatamente le opportunità di; raccogliere, monitorare e gestire i dati sulle, nonché comunicare i risultati raggiunti in termini di sostenibilità. Per soddisfare queste esigenze, sfruttiamo le nostre caratteristiche distintive, inclusa l’esperienza in materia di energia e sostenibilità, presenza a livello globale che garantisce la vicinanza al cliente e strumenti digitali avanzati a supporto dei servizi di consulenza. I nostri sforzi aiutano le aziende a sviluppare opportunità sostenibili facendo passi essenziali verso un futuro pulito ed elettrificato.”Enel X può contare su team specializzati di consulenti in grado di aiutare le aziende a pianificare una propriae su misura, che possa integrarsi perfettamente con il modello di business delle organizzazioni. Dalla preparazione della strategia all’implementazione fino alle fasi di ottimizzazione, Enel X offre ai clienti servizi a 360°, dalla rendicontazione dellee dalla strategia dialla sua esecuzione e implementazione. L'approccio modulare dell'azienda consiste in un'ampia gamma di servizi di consulenza per le emissioni zero (che coprono gli Ambiti 1, 2 e 3), dalla raccolta di dati, al calcolo delle emissioni di gas serra (GHG), al monitoraggio e alla rendicontazione a workshop sulle energie rinnovabili, sulla definizione della roadmap del carbonio e sulla relativa attuazione.