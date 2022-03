Coronavirus in Italia, Gimbe, dopo 5 settimane casi in aumento

(Teleborsa) - Torna ain Italia. Sonoi nuovi casi di Covid registrati in Italia con il tasso di positività alle vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute.Scende, intanto,nel nostro Paese: sono esattamente 971.155 (-30.767 nelle ultime 24 ore): un dato simile non si registrava dall'inizio dell'anno.Dopo 5 settimane si inverte la curva dei+1,5% in 7 giorni. A fronte di questo cambio di marcia calano i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù anche i decessi (-19,3%). Questi i dati principali del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 2-8 marzo. In particolare - dice- c'è stato un aumento dei nuovi casi (+4.179) nonostante un calo dei tamponi (-8,8%). Diminuiscono ancora i decessi: 1.201 negli ultimi 7 giorni (95 di periodi precedenti), 172 al giorno contro i 213 della settimana precedente. In rianimazione -116 e in reparto -1.680 ricoveri.Spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta "si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali, nonostante un calo del numero dei tamponi dell’8,8% rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi si attestano intorno a 279 mila, con un incremento dell’1,5% e una media mobile a 7 giorni che sale da 39.339 casi del 1/o marzo a 39.936 l’8 marzo (+5,8%)". In termini assoluti, i nuovi casi nel periodo considerato sonoNon resta che aspettare 7/10 giorni per capire se si tratta di un rimbalzo o di una nuova ondata.