Credit Suisse, esposizione in Russia di 848 milioni di franchi svizzeri

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha un un'al 31 dicembre 2021 di, pari a circa 828 milioni di euro. Ciò include derivati ??ed esposizioni finanziarie in Investment Bank, esposizioni trade finance in Swiss Universal Bank e Lombard e altri prestiti in International Wealth Management. "Queste", sottolinea la banca svizzera. Il patrimonio netto detenuto nelle filiali russe, "Bank Credit Suisse (Moscow)" e "Credit Suisse Securities (Moscow)", ammontava a 195 milioni CHF al 31 dicembre 2021. Le esposizioni al rischio di credito del paese verso l'Ucraina o la Bielorussia non erano rilevanti al 31 dicembre 2021. Al 7 marzo 2022, la banca ha esposizioni creditizie totali minime verso soggetti specificamente sanzionati e gestiti dalla divisione Wealth Management."In termini puramente finanziari,, con sistemi adeguati in atto per affrontare i rischi associati - ha commentato il- L'ambiente attuale costringe a prendere decisioni difficili e gestire situazioni difficili, ma sempre con un chiaro senso della prospettiva e il desiderio di fare la cosa giusta. Per principio e politica, Credit Suisse applica tutte le sanzioni, in particolare quelle emesse dall'UE, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera"."La nostra esposizione al rischio di mercato verso la Russia al 9 marzo 2022 non è significativa", sottolinea la banca. Credit Suisse afferma inoltre di stare monitorando i rischi di regolamento relativi a determinate transazioni aperte con banche russe e controparti non bancarie o sottostanti russi poiché la chiusura del mercato, l'imposizione di controlli sui cambi, sanzioni o altri fattori possonoche potrebbero risultare in cambiamenti nell'esposizione. Evidenziano che è prematuro stimare l'impatto sull'economia e sui mercati globali, Credit Suisse sottolinea che, nel breve termine, "l'aumento dell'attività di negoziazione e copertura dovrebbe essere compensato da una riduzione delle emissioni sul mercato dei capitali dovuta all'aumento della volatilità nonché da maggiori accantonamenti".