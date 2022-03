Crisi e caro energia, Castelli: "Serve coordinamento internazionale, Europa resti compatta"

(Teleborsa) - Prima la, subito dopo il conflitto in: undifficilmente replicabile sia perche per quellaQuali potrebbero essere le conseguenze sul ritmo della crescita? Teleborsa ne ha parlato con, Viceministro all'Economia, in quota"L’economia pre-Covid, in Italia, registrava un momento di crescita, dovuto soprattutto alla ripartenza degli investimenti, allo sblocco di molte risorse ferme da anni e ad una programmazione, dall’inizio della legislatura, siamo riusciti a mettere in campo. Penso, ad esempio, alle tante norme, e risorse, per gli investimenti enti locali, che sono state in grado di rimettere in modo anche le piccole e medie imprese. Poi è arrivato il Covid, e questo ha generato una battuta d’arresto, cui l’Italia e l’Europa hanno saputo rispondere con politiche espansive e di sostegno. E questo ci ha consentito di tutelare il tessuto economico e produttivo. Ora dobbiamo rispondere in modo analogo. Le decisioni che verranno prese al vertice europeo di oggi e domani condizioneranno il ritmo della crescita dei prossimi mesi. Quello che noi vorremmo, ed in qualche modo ci aspettiamo, è un'Europa che ancor di più sia compatta nel comprendere che ai problemi internazionali si risponde con ricette europee. Sono fiduciosa”.“Dobbiamo coordinarci, a livello internazionale, su come finanziare questa crisi. Non è un problema solo italiano. Il dibattito, che io condivido moltissimo, sugli Eurobond è un dibattito importante dal quale dipendono le sorti di molti paesi. Difficile pensare che i singoli Stati, soprattutto quelli con un maggior debito pubblico, come il nostro, possano continuare ad accumulare un debito “individuale”. Ad un certo punto diventerebbe insostenibile. La strada giusta è quella degli strumenti di finanziamento europeo e lo si può fare come lo si è fatto, ripeto, durante la pandemia, anche a sostegno di questo tipo di interventi strutturali che siano incisivi per risolvere, in primis, il problema dell’aumento dei prezzi della produzione. Intervenire sulle imprese “madri”, cioè quelle produttrici di materie prime, vuol dire tutelare un’intera filiera, il livello occupazionale ed il potere d’acquisto delle famiglie. Ci vorrà un pacchetto di misure, che vada da uno SURE 2.0, a sostegno del lavoro e delle politiche sociali, a nuove misure di sostegno per le imprese, come fondi di garanzia, interventi sulla liquidità e rallentamento della morsa per quei settori che stanno di nuovo frenando”.“Come Italia stiamo facendo un bel lavoro, siamo in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e nel nostro sono compresi molti progetti legati alla riconversione. Ma ci sono due discorsi che vanno affrontati, uno di breve ed uno di medio-lungo termine. La sfida più immediata è quella di tornare autonomi, dal punto di vista energetico, nel più breve tempo possibile. Lo stiamo facendo, sia con i rapporti diplomatici con altri paesi e quindi attraverso nuove forniture, sia utilizzando al meglio le energie esistenti.E poi c’è, a medio-lungo termine, quello relativo a tutto il lavoro da fare per la transizione verde. Le risorse stanziate dal PNRR non sono sufficienti per realizzare una riconversione rapida, è un tema di cui a livello europeo stiamo discutendo da mesi, e che noi, la Francia e la Spagna, in modo più determinato, abbiamo posto. A Bruxelles, già da ottobre, si è cominciato a lavorare con i Ministeri dell'ambiente a un piano energia europeo che di fatto mancava, inserendo molte delle cose che nei singoli PNRR non erano stati previsti”.