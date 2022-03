Filiera italiana dell'alluminio, 82% delle imprese punta alla crescita nei prossimi anni

(Teleborsa) - Dopo il grande recupero dell'impiego in Italia dell'passato da 1,8 milioni di tonnellate nel 2020 a, con un utilizzo pro capite tra i più alti al mondo di 37 kg1, iconfermano che per il 55% delle aziende della filiera dell'alluminio questo trend verrà mantenuto anche nel 2022. Si tratta di imprese soddisfatte e che puntano ad avviare un percorso di crescita nei prossimi anni (l'82%) attraverso operazioni di M&A, l'internazionalizzazione e l'ampliamento della produzione.Al fine di approfondire le possibilità di sviluppo del settore in un contesto europeo e internazionale, isi incontreranno ache si svolgeràLa manifestazione, organizzata da, si terrà in contemporanea a"L'alluminio è essenziale per lo sviluppo di un'industria sempre più sostenibile e orientata all'economia circolare – afferma– Nonostante l'alto livello di importazioni in Europa, il fatturato complessivo in Italia conta un giro d'affari di oltre 40 miliardi di euro, e ha grandi prospettive di crescita ulteriore nei prossimi anni, che cercheremo di raccontare e approfondire nella nuova edizione bolognese di Metef, con incontri e aree dimostrative orientate all'innovazione tecnologica dell'industria".Da 25 anni Metef mette in luce le principali novità legate al settore del metallo leggero a livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni, eventi, iniziative speciali e attività dimostrative. Tra le principali novità del 2022 spicca lapromosso per la prima volta in maniera congiunta dalle associazioni AIM, Amafond, Assofond, e conferito da una giuria di esperti del settore. A vincere il premio saranno i getti pressocolati caratterizzati da un livello alto di innovazione dal punto di vista delle prestazioni, del design, delle dimensioni, della tecnica produttiva e dei contenuti di sostenibilità complessiva del getto.In programma, inoltre, lache si terrà il, evento che riunirà protagonisti e stakeholder del settore sulle caratteristiche uniche dell'alluminio, considerato il "metallo del futuro" in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità. Il convegno farà poi tappa a Bologna, nell'ambito di Metef, con un secondo appuntamento nel quale verranno illustrate le principali qualità ed utilizzazioni dell', di produzione primaria e secondaria.