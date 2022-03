Gefran, utile 2021 sale a 13,7 milioni. Dividendo di 0,38 euro

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso il 2021 conpari a 160,2 milioni di euro (+30,6 milioni di euro rispetto al 2020, pari al +23,6%), unpositivo per 26,2 milioni di euro, pari al 16,3% dei ricavi (+8,6 milioni di Euro rispettoal 2020) e unpari a 13,7 milioni di euro, pari al 8,5% dei ricavi (+9,3 milioni euro rispetto al 2020). Laè positiva e pari a 3,3 milioni di euro (negativa e pari a 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Il consiglio di amministrazione di Gefran ha approvato all'unanimità il progetto di, Bilancio consolidato e Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea di distribuire unper ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie). Verrà chiesta l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie della società fino a un massimo 1.440.000,00 azioni pari al 10% del capitale sociale."I risultati raggiunti dal gruppo nel corso del 2021 sono, in senso assoluto,, ciò mi rende estremamente soddisfatto e orgoglioso", ha commentatodel gruppo Gefran. "Nel primo bimestre del 2022 hanno continuato a manifestarsi alcune criticità emerse nell'esercizio scorso, in particolare le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e il rincaro delle materie prime - ha aggiunto - A queste si è aggiunto il precipitare della crisi russo-ucraina e l'inizio della guerra, che in questi giorni è motivo di preoccupazione in tutto il mondo e di angoscia per le sofferenze patite dalla popolazione ucraina.Gefran afferma che la ripresa registrata dalla domanda nei primi due mesi dell'anno, pur in uno scenario che permane incerto, fa prevedere, in assenza di eventi al momento non prevedibili, che