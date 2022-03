Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra segnali di resistenza (+0,70%), andamento rialzista per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 8.514, in crescita dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,60% a 270.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,26% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,20% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,77%.