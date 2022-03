In rosso Wall Street. Inflazione aumenta probabilità rialzo tassi

Intermonte

Baidu

(Teleborsa) -, con iche hanno mostrato scarsi progressi su questioni chiave e la(con aumentano le probabilità che la FED aumenti i tassi nella sua prossima riunione. Sul fronte macroeconomico, sono tornate a salire le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, mentre l'inflazione ha appunto continuato a correre a febbraio (+7,9% su base annua, un nuovo massimo da 40 anni). "La conferma del dato sull'inflazione di febbraio in linea con il consenso, fa propendere verso l'- ha commentato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di- Gli operatori al momento incorporano attese di circa 6 rialzi nel 2022. Allo tesso tempo, però, continua la lunga fase di salari reali negativi dal momento che gli incrementi dei salari non riescono a tenere il passo dell’inflazione, il che potrebbe impattare in modo significativo sulla crescita nei prossimi mesi".Intanto, il Segretario del Tesoro USA,, ha affermato che lefinanziarie imposte alla Russia stannoe che Pechino non sta "compensando o riducendo in maniera significativa" la pressione su Mosca a livello di sanzioni. "La mia sensazione è che le istituzioni finanziarie in Cina che fanno affari in dollari e in euro temono l'impatto delle sanzioni", ha detto in un'intervista al Washington Post.Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,14%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.220 punti. In forte calo il(-2,23%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,43%). Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,03%),(-1,77%) e(-1,57%).Tra i(+2,30%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,09%.Sensibili perdite per, in calo del 2,93%.In apnea, che arretra del 2,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.(+13,25%),(+4,45%),(+1,68%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -18,23%.Lettera su, che registra un importante calo del 17,77%.Scende, con un ribasso del 7,75%.Crolla, con una flessione del 7,36%.