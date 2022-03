Industria, Unc: aumento prezzi produzione un guaio per i consumatori. Coldiretti: SOS a tavola

(Teleborsa) - Secondo i dati Istat resi noti oggi, a gennaio ialladell'industria aumentano del 9,7% su base mensile e del 32,9% su base annua. "Un guaio anche e soprattutto per i. È evidente, infatti, che questi aumenti verranno inevitabilmente traslati in avanti sui clienti finali, con effetti sull'e sulla riduzione deldelle famiglie" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori."Insomma, le industrie rischiano di dover chiudere i battenti, ma, se sopravvivono a questa tempesta perfetta, a pagare il conto salato saranno, come sempre, i consumatori. Ecco perché il Governo dovrebbe intervenire nuovamente sulledi luce e gas di questo trimestre, raddoppiare le risorse per il prossimo e fare finalmente qualcosa per i. In particolare, per il gas bisogna annullare anche le accise e le addizioni regionali, mentre per i carburanti vanno ridotte le accise di 30 cent" conclude Dona.Aumentano dell’8,6% i prezzi di produzione dell’sul mercato interno in Italia per effetto dei rincari energetici e del balzo delle quotazioni delle materie prime provenienti dall’estero. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per il balzo dei costi energetici l’deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all’anno precedente, che mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5 milioni di italiani che si trovano in una situazione di indigenza economica."Si è verificato – sottolinea la- un balzo medio di almeno 1/3 i costi produzione dell’agricoltura a causa degli effetti diretti ed indiretti delle". "Nel sistema produttivo agricolo idi energia includono il gasolio per il funzionamento dei trattori, per il riscaldamento delle serre e per il trasporto mentre i consumi indiretti sono quelli che derivano dall’energia necessaria per la produzione di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica mentre il comparto alimentare richiede invece – precisa la Coldiretti – ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro"."Il– spiega la Coldiretti – rischia dunque di fermare i trattori nelle campagne, spegnere le serre di fiori e ortaggi e bloccare i pescherecci italiani nei porti, aumentando la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari"