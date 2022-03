Italgas, ricavi 2021 salgono a 1,37 miliardi. Mol supera il miliardo

Italgas

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2021 conricorrenti in crescita del 2,8% a 1,37 miliardi. Il EBITDA ) adjusted è salito del 4,1%mentrerettificato aumenta del 6% a 367,7 milioni. L'(EBIT) adjusted si porta a 583,2 milioni di euro, (+6,2%).Sempre nel periodo, gliregistrano un balzo dell'11,5% a 865,1 milioni.Laal 31 dicembre 2021 è pari a 4,9 miliardi e si confronta con i 4,7 miliardi al 31 dicembre 2020.Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unper azionerispetto al 2020., sebbene condizionati dal perdurare dell’emergenza sanitaria e dalle forti tensioni sui costi delle materie prime,del Paese" - ha commentato-. Per il ventesimo trimestre consecutivo dal ritorno in Borsa registriamo la crescita di tutti gli indicatori economici".