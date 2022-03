MEF, Rivera: "Costo finanziamento debito diminuito sensibilmente"

(Teleborsa) - Al "31 dicembre 2021" il portafoglio dei derivati del Tesoro è "pari a circa 103,8 miliardi di euro con un incremento di poco superiore a 8 miliardi" rispetto a giugno 2020. È quanto ha riferito ilin un'sottolineando che oggi l'Italia presenta uno dei maggiori livelli di trasparenza al mondo.L'è dovuto essenzialmente a due fattori. "Da un lato – ha evidenziato Rivera – all'incremento dovuto alla stipula di contratti di cross currency swap per la copertura di nuove emissioni in dollari nel 2020 e nel 2021 per un controvalore in euro complessivo di 6,8 miliardi; dall'altro per nuovi derivati sottoscritti per l'avvio di un programma di allungamento della duration del portafoglio con la sottoscrizione di nuovi interest rate swap sul segmento a 30 anni per circa 5 miliardi di euro". Il Tesoro ha potuto approfittare di "questa congiuntura di mercato non comune e di perseguire in modo efficace una. Questi swap nuovi – ha spiegato Rivera – sono stati sottoscritti a un tasso medio a 30 anni di soli 32 punti base". La tempistica adottata è stata "sicuramente premiante perché da quando questi contratti sono stati sottoscritti si è generato un valore di mercato positivo quando c'è stato poi il rialzo dei tassi di interesse".Commentando laRivera ha affermato che "è stato un vantaggio netto per lo Stato". Rivera ha ricordato che gli "impatti" di queste operazioni sul Tesoro si possono "valutare ex post" e "oggi la chiusura di quel derivato è stato un vantaggio netto per lo Stato" perché "se il derivato fosse rimasto in essere avrebbe oggi un valore di mercato nettamente peggiore e avrebbe generato flussi di cassa in uscita più elevati rispetto a quelli del momento della chiusura."L'impatto dell'aumento dei tassi di interesse al momento – ha detto Rivera – è piuttosto contenuto, anzi direi che unaè stata più in direzione opposta, nel senso che i tassi a tratti si sono abbassati per una fuga dal rischio e questo sposta risorse sul debito, anche pubblico. Alcune aspettative che si sono generate recentemente sulla possibilità che l'Europa voglia dare una risposta comune e forte anche hanno portato negli ultimissimi giorni a una compressione dello spread rispetto al bund tedesco. Nel complesso ile la spesa per interessi è andata giù con esso. Questo trend storico di diminuzione dei tassi ha portato solo vantaggi; per la componente che era dedicata alla protezione dal rischio dei tassi ha portato qualche svantaggio ma le proporzioni sono decisamente a favore della componente tasso sul debito esistente".Per quanto riguarda lail direttore generale del Tesoro ha assicurato che "noi abbiamo effettuato stime" e "non ci sono in questo momento elementi" per ritenere che "la spesa per interessi sia significativamente superiore a quella stimata e per quanto riguarda l'elemento sostanziale di mercato abbiamo una duration del debito molto lunga e le operazioni in derivati realizzate dall'ottobre del 2020 ad oggi hanno aiutato ad allungarla ulteriormente e il rialzo si riflette nel nostro costo complessivo del debito in tempi molto lunghi".Commentando laRivera ha espresso una visione differente. "Noi abbiamo una valutazione diversa sull'attività che è stata fatta e anche se è del tutto legittimo che ci sia una divergenza di valutazioni, – ha spiegato il dg del Mef – noi non riteniamo che siano state poste in essere delle scommesse finanziarie. Nessun contratto derivato sottoscritto dal Tesoro può essere stato sottoscritto a condizioni non di mercato. Noi abbiamo i nostri modelli, le banche hanno i loro, la definizione del prezzo ha dei requisiti di oggettività, quindi non c'è stato un trasferimento di ricchezza nel momento in cui il derivato è stato sottoscritto – ha puntualizzato Rivera –. Si può discutere sulla strategia, si può discutere sugli effetti ex post, ma questi sono una cosa molto diversa dalla valutazione che viene fatta nel momento in cui il derivato è sottoscritto. Se andiamo a fare una valutazione ex post, l'attività in derivati posta in essere dal Tesoro ha prodotto degli esborsi netti, questo è un dato oggettivo, tuttavia rispetto ad altri Paesi, la posizione strategica e rispetto ai rischi che un gestore del debito ha è radicalmente diversa da quella italiana: noi abbiamo un livello di debito estremamente elevato rispetto a quei Paesi e la nostra strategia deve tenere conto di una esposizione significativamente superiore del nostro al rischio di tasso e quindi al rischio di rialzi dei tassi. Questo – ha proseguito – ci porta ad avere una strategia che è sistematicamente orientata a cercare di tenere lunga la duration del nostro portafoglio di debito. Altri paesi hanno una posizione di debito diversa e possono permettersi in alcuni frangenti di accorciare la duration e usano i derivati per essere più esposti all'andamento dei tassi a breve e così possono riuscire a ottenere anche movimenti in positivo in uno scenario di tassi in discesa, Veniamo da un trend di mercato ultradecennale in cui i tassi sono andati sistematicamente scendendo. Il Tesoro - ha concluso il Dg - si protegge dal rialzo, è inevitabile che se i tassi continuano a scendere l'attività in derivati non produca un arricchimento ma degli esborsi. Ma comunque quello che i derivati non ci danno è più che abbondantemente compensato dal fatto che i tassi stanno andando giù".