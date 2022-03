MotorK, ricavi ricorrenti salgono del 51% nel 2021. EBITDA passa in positivo

MotorK

(Teleborsa) -, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha registratopari a 27,6 milioni di euro nel 2021, in crescita del 43% su base annua e al di sopra del limite superiore del range di guidance precedentemente indicato. Isono stati pari a 14,8 milioni di euro, in crescita del 67% su base annua, raggiungendo il 54% dei ricavi totali, trainati dalla forte trazione degli OEM. Isi sono assestati a 15,1 milioni di euro, inclusi 2,7 milioni di euro da fusioni e acquisizioni, in crescita organica del 23% rispetto ai 10 milioni di euro dell'anno precedente e del 51% se si includono le fusioni e acquisizioni.Laè stata di 7,8 milioni di euro, in crescita del 60% su base annua, come parte della strategia per continuare a sviluppare soluzioni innovative ed espandere le capacità della piattaforma SaaS. L'è stato di 0,8 milioni di euro, rispetto a un valore negativo nell'esercizio 2020 di 1,1 milioni di euro, "poiché le economie di scala generano una leva operativa positiva", sottolinea il gruppo fondato in Italia."Il 2021 è statoper MotorK - ha commentato- Nonostante i forti venti contrari a livello macroeconomico, ci siamo quotati con successo all'Euronext Amsterdam, abbiamo ottenuto una crescita record dei ricavi, raddoppiato il nostro team e concluso tre acquisizioni strategiche". "Abbiamo ottenuto le migliori prestazioni di crescita della categoria nel panorama SaaS europeo e abbiamo ulteriormente- ha aggiunto - In questa fase, ci aspettiamo con fiducia di soddisfare le nostre indicazioni per il prossimo anno e di perseguire la nostra strategia di crescita negli anni a venire".In questa fase e data la natura ricorrente della propria attività, MotorKprecedentemente fornita. Per l'intero 2022, MotorK si aspetta: ricavi per 45-47 milioni di euro; ricavi ricorrenti annuali (ARR) di 28-30 milioni di euro; un margine EBITDA rettificato di circa il 20%;(termine che indica acquisizioni di società più piccole, solitamente nella stessa linea di business e che presentano un valore strategico). Inoltre, il gruppo ha detto di prevedere, sulla base del perimetro dell'esercizio 2021 e ipotizzando che non ci siano M&A nell'esercizio 2022 (a fini di comparabilità).MotorK ha anche brevemente commentato i possibili impatti del conflitto in Ucraina e le sue conseguenza macroeconomiche. "Il gruppo rileva che ila sta avendo un impatto negativo sull'industria automobilistica - si legge nel comunicato sui conti - Con molti fornitori del settore con sede nei paesi colpiti dalla guerra, alcuni conglomerati automobilistici sono stati costretti a interrompere la produzione. Sebbene i fornitori stiano cercando di aumentare la produzione in altri stabilimenti, la persistenza del conflitto potrebbe creare".