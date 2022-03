Piaggio, accordo con Santander per servizi finanziari

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Ile Santander Consumer Finance (hanno sottoscritto in data odierna un, finalizzato allo sviluppo di servizi finanziari retail con l’obiettivo di supportare la struttura commerciale del Gruppo Piaggio e la rete distributiva sui differenti mercati locali.Santander diventa quindi il nuovo partner globale del Gruppo Piaggio per la fornitura dei servizi finanziari retail, massimizzando, con attività congiunte, i punti di forza della cooperazione e personalizzando l’offerta secondo le esigenze e la strategia di sviluppo delbusiness per tutti i brand del Gruppo (i veicoli dei marchi Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi, Gilera).Nel corso del 2021 il Gruppo Piaggio ha venduto 536.000 veicoli nel mondo (+11% vs 2020). In Europa il Gruppo Piaggio conferma la leadership nel segmento scooter con una quota del 22,7%.Latra i due Gruppi interesserà i mercati chiave europei: in una prima fase i Paesi attualmente non coperti da accordi con altri partner (tra cui Austria, Belgio, Paesi Bassi, Grecia e UK) e dal primo gennaio 2023 anche Italia, Francia, Spagna e Germania.Inoltre, Santander supporterà lo sviluppo del business del Gruppo Piaggio anche nei mercati dell’America Latina, degli U.S.A. e del Canada, forte di una presenza strutturata e capillare.L’accordo prevede inoltre la valutazione delle parti di estendere la collaborazione in altri mercati strategici per il Gruppo Piaggio.