RFI, Terminali Italia ottiene l’autorizzazione AEO

(Teleborsa) - Più velocità e maggiore semplificazione nella movimentazione dei beni in arrivo e partenza daglie incremento dell’nave/treno/gomma grazie a una specifica cooperazione con le autorità doganali. Sono i principali vantaggi dell’autorizzazione(Authorized Economic Operator) che l’ufficio di Modena dell’ha rilasciato a, la società di Rete Ferroviaria Italiana che si occupa della gestione integrata dei servizi terminalistici (carico e scarico di casse mobili, container, semirimorchi e manovra dei treni) negli scali intermodali di RFI.Con questa autorizzazione, la prima rilasciata a una società pubblica del settore, viene attestato che Terminali Italia soddisfa tutti i requisiti diamministrativa, finanziaria e doganale nonché gliper la movimentazione delle merci da e verso l’estero, in linea con le normative comunitarie che regolano i rapporti tra i soggetti privati e le autorità incaricate del controllo negli scambi internazionali.“L’autorizzazione AEO consentirà di velocizzare i flussi import ed export e di snellire i processi di sdoganamento. Un traguardo importante per offrire maggiore attrattività ai traffici del network con l’obiettivo di incrementare e promuovere l’intermodalità tra trasporto navale, ferroviario e su gomma”, ha dichiarato, Amministratore Delegato di Terminali Italia. Il primo terminal a beneficiare della AEO è(Modena) che, avendo già ottenuto l’autorizzazione al “magazzino di temporanea custodia”, potrà avviare l’iter per l’attivazione di un Fast Corridor tra il porto di La Spezia e lo scalo modenese. Un corridoio ferroviario che consentirà di inviare i treni merci senza l’emissione di documenti doganali di transito.Lo scalo merci Marzaglia di proprietà RFI, realizzato con un investimento di, dispone di 7 binari di cui 3 attivati a fine 2018, 2 operativi da novembre 2020 e 2 in funzione dalla primavera del 2021. Nello scalo sono presenti 2 gru a portale, 7 gru semoventi (erano 3 a inizio 2021) e 2 locomotori di manovra. Complessivamente l’area si estende per, di cui 30.000 mq per la manutenzione e la riparazione container, compresa l’officina e l’ impianto di lavaggio a circuito chiuso di ultima generazione. Nel 2018 è stata completata anche la stazione Marzaglia sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza, riservata esclusivamente al traffico dei treni merci e dotata di 6 binari per consentire ai convogli di raggiungere agevolmente lo scalo. Nel 2021 sono stati movimentati(30 nel 2020) e(1.045 nel 2020) per un totale di quasi 70 mila TEU (twenty-foot equivalent unit).Per il 2022 è previsto un ulteriore gradualedei collegamenti da e per i principali porti italiani e terminal inland, con l’obiettivo di raggiungere 98 treni settimanali (49 coppie) entro il primo semestre dell’anno. A servirsi del terminal sono, in particolare, due imprese ferroviarie con treni da e per La Spezia, Livorno, Genova e Ravenna. Oggi le risorse di Terminali Italia impegnate nello scalo sono 24, fra gruisti, operatori di sala, addetti alla manovra (erano 16 nel 2020). Sono in programma ulteriori assunzioni.