Trenitalia, da oggi in vendita biglietti Frecciarossa Parigi-Lione

(Teleborsa) - Ulteriori sei corse tra(Gruppo FS Italiane). Sono in vendita da oggi, 10 marzo, i biglietti difra le dueche si aggiungono ai quattro viaggi già disponibili sulla rottaComplessivamente sono oltreal giorno offerti ai viaggiatori.Dal 5 aprile - chiarisce la nota - i passeggeri avranno a disposizione ulteriori due, uno in partenza da Parigi Gare de Lyon e l’altro da Lione Perrache. Le altreinizieranno a circolare dall’1 giugno. Tutti i treni fermeranno anche a Lione Part-Dieu e in meno di due ore collegheranno le due città. In totale, saranno dieci iofferti da Trenitalia su territorio francese.L’aumento delle corse con Frecciarossa ha l’obiettivo di soddisfare lai che hanno la possibilità di scegliere il livello di servizio e l’atmosfera del loro viaggio. Già aperte le prenotazioni per viaggi in estate su tutti i