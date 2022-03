Wall Street in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

telecomunicazioni

energia

utilities

Salesforce.Com

American Express

Nike

Microsoft

Chevron

Match

Datadog

Moderna

Atlassian

Sirius XM Radio

Kraft Heinz

CSX

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 2,00% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 4.278 punti.Su di giri il(+3,58%); come pure, effervescente l'(+2,74%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,98%),(+3,61%) e(+3,45%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,18%) e(-0,78%).Altra i(+5,71%),(+5,36%),(+4,73%) e(+4,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,50%.Tra i(+12,81%),(+12,35%),(+10,22%) e(+8,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,51%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,24%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).