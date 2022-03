Accise benzina, Italia seconda in Europa

(Teleborsa) - Lae nel 2022 arriveremo a spendere oltre 1.750 euro per fare il pieno ad un'auto a benzina. È quanto emerge dai calcoli effettuati da Facile.it che in un report pubblicato oggi evidenzia il peso delle accise in Europa.Se si escludono idove le accise sono pari a, l'– rileva l'indagine – ha le accise sulla benzina più alte d'Europa:per ogni litro di benzina. Contribuiscono di fatto a poco meno della metà del prezzo finale, ma se si aggiunge l, si arriva adSeguono nella classificaAppena fuori dalla top five delle accise sulla benzina più alte d'Europa,Per quanto riguarda ilinvece, il nostro Paese è quello con le accise più alte:. Sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente,Sia per la benzina che per il diesel, è laa detenere il primato dello: rispettivamenteper ogni litro, circa la metà di quanto rilevato in Italia.