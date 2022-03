ADR, nel 2021 traffico passeggeri in crescita del 22,2%

(Teleborsa) - L'esercizio 2021 di(ADR) si chiude con una perdita operativa pari a 45,9 milioni di euro e con una perdita netta pari a 38 milioni di euro. In ogni caso - spiega la società - "grazie alle operazioni finanziarie messe in campo nel 2021, il Gruppo ha beneficiato di una adeguata protezione finanziaria grazie a cui è stato possibile concentrare l’attenzione gestionale non solo sull’emergenza operativa e sanitaria, ma anche sulle attività propedeutiche alla pronta ripresa delle attività di business al termine dell’emergenza".Ilha chiuso l’anno a circa, grazie "alle componenti domestiche ed europee (+24,8% e +22,4%), mentre è risultata ancora fortemente depressa la componente extra europea di lungo raggio (-18,5%)" particolarmente rilevante per le caratteristiche di hub intercontinentale dell’aeroporto di Fiumicino. L’ampio divario dei flussi di passeggeri rispetto al 2019 (-71,7%) - spiega la società nella nota dei conti - "conferma i connotati di una crisi tutt’altro che temporanea e che proseguirà nei prossimi anni seppure con effetti auspicabilmente sempre meno significativi".Glisono ammontati a oltre 177 milioni di euro, in aumento del 17% circa rispetto al 2020, per l’ampliamento e il potenziamento del sistema aeroportuale romano.e al contempo accelerare la trasformazione verso aeroporti sempre più smart - ha dichiarato l'-. Proseguiamo con determinazione gli investimenti perché il potenziale di Roma rimane pienamente intatto, anche in vista degli appuntamenti del Giubileo 2025 e di Expo 2030, che rappresentano grandi opportunità per Roma e l’intero Paese, anche per ridurre il gap di connettività e infrastrutture del territorio".Nonostante la crisi sanitaria non sia ancora terminata, ADR stima - anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza previsto in Italia per il 31 marzo 2022 - "un(in particolare dal nord America) con una previsione di traffico per il 2022 che su Fiumicino, con una, potrà superare i 20 milioni di passeggeri". Tale andamento - si legge nella nota di ADR - "potrebbe essere influenzato negativamente dal, i cui impatti sui volumi di traffico, tuttavia, non sono ancora prevedibili né per durata né per intensità". In questo contesto "il Gruppo continua a lavorare sui propri obiettivi anche con lo scopo di accelerare la rapida ripresa delle attività". Il completamento del percorso approvativo dell’aggiornamento del piano di sviluppo e la definitiva fissazione dell’impianto regolatorio post-crisi "rappresentano comunque le determinanti essenziali di garanzia di stabilità e crescita futura".