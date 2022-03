Atantia, CdA stanzia 1 milione di euro per porofughi ucraini

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato loaffidate alla Comunità di Sant’Egidio e alla Caritas Italiana inche verranno accolti nel nostro Paese.Tra le principalisono previsti: servizi dialle donne e ai bambini ucraini, fornitura diA tali progetti - spiega una nota di Atlantia -di Atlantia, nell’ambito del programma di, che dà loro la possibilità di prestare attività di volontariato retribuite fino a 10 giorni all’anno. Atlantia ha dato, inoltre, la propriaper attività di tipo assistenziale.Ulteriori iniziative di solidarietà e supporto sono in fase di studio e approvazione da parte delle principali società del Gruppo. ça controllatasta definendo le modalità di sostegno alla Croce Rossa Polacca, mwntre la controllata polacca, che gestisce una tratta autostradale sul principale corridoio utilizzato dai profughi per uscire dall’Ucraina, sta supportando sia la popolazione sia le organizzazioni governative e non governative europee.stanno a loro volta avviando iniziative di accoglienza solidarietà per i profughi che transiteranno dai rispettivi scali.infine attiverà un programma di valorizzazione di talenti nel campo digitale provenienti dall’Ucraina, a cui assicurerà un percorso professionale e un piano di relocation alle lorofamiglie presso la sede di Milano.