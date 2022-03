Atlantia, ricavi 2021 salgono a 6,4 miliardi. Dividendo 0,74 euro

Atlantia

(Teleborsa) - L'esercizio 2021 disi chiude con un Ebitda pari a 4 miliardi di euro, in crescita di 1 miliardo di euro (+31%) rispetto al 2020, beneficiando soprattutto dell’andamento del traffico autostradale (+21%).registrano unarispetto all'anno precedente attestandosi a 6,4 miliardi di euro mentre l'è pari 382 milioni di euro,di 1.641 milioni di euro. L'utile di pertinenza del Gruppo è pari a 626 milioni di euro (rispetto alla perdita di 1.177 milioni di euro del 2020).Ilal 31 dicembre 2021 pari a 30 miliardi di euro, èdi 3,8 miliardi di euro rispetto a fine 2020 (-11%).Proposta all'assemblea dei soci la distribuzione di unpari a euro 0,74 per azione in pagamento il 25 maggio 2022.Per l’esercizio 2022 Atlantia prevedepari a circa 6,6 miliardi di euro ed un Enbitda di circa 4,1 miliardi di eurocon un miglioramento atteso rispetto ai risultati 2021.Il Gruppo, integrando la sostenibilità nel business. Con riferimento alle previsioni finanziarie nel periodo 2022-2024, Atlantia stima un miglioramento rispetto ai risultati 2021 sulla base della stima di un traffico in crescita, con recupero rispetto alla situazione precedente alla pandemia Covid-19.In particolare, prevede un traffico autostradale in crescita del 5% medio annuo rispetto al 2021 e un traffico aeroportuale inforte recupero con un ritorno ai livelli del 2019 nel 2025.Sulla base di tali previsioni e in ipotesi di perimetro costante, il Gruppo prevede disupportati da ricavi ed Ebitda in crescita rispettivamente a 7,7 miliardi di euro e 5,1 miliardi di euro al 2024. Con riferimento agli, si confermano i target 2023 di riduzione del 20% delle emissioni dirette di C02 rispetto al 2019 – in linea con l’obiettivo di zero emissioni dirette nette entro il 2040 previsto dal Piano di Transizione Climatica (CAP) – e di incremento della presenza femminile nelle posizioni di middle e senior management e negli organi di governo e controllo delle aziende in cui investiamo.