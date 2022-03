Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Leonardo

(Teleborsa) -, anche se la speranza di una tregua in Ucraina riduce i suoi effetti sugli euro listini, che nel nel finale di seduta. In vetta al FTSE MIB si piazzano, sulla scia dei risultati del 2021 e della guidance per l'anno in corso,, in attesa del consiglio di amministrazione di domenica per rispondere alla proposta d'acquisto del fondo statunitense KKR, e, che potrebbe beneficiare di una certa esposizione al settore della difesa. Fuori dall'indice principale, balzano di oltre il 7% Tod's, che ha ridotto la perdita a 5,9 milioni di euro nel 2021, e Brunello Cucinelli, che ha deliberato un dividendo di 0,42 euro e vede una crescita del 12% dei ricavi nel 2022.Nonostanteabbia detto che ci sono statidi Mosca con l'Ucraina, gli osservatori sono inclini a credere che ci saranno pochi progressi nelle negoziazioni in questa fase. "Potremmo sperare che una rivolta popolare a Mosca possa indurre Putin a ripensarci, o possa portare alla sua destituzione, ma in realtà questo scenario sembra molto improbabile - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Storicamente parlando, il popolo russo ha la tendenza ad essere accondiscendente e ad accettare le azioni dei suoi leader, nonostante le difficoltà che possono essere loro inflitte". "In questo contesto,- ha aggiunto Dowding - Sulla scia delle recenti mosse, ciò potrebbe significare che undeve ancora arrivare, e prevediamo che l'indice negli Stati Uniti, nell’UE e nel Regno Unito raggiunga rispettivamente il 9%, il 7% e il 10% nei prossimi mesi".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,52%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,01%. Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,87%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,38%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%, e buona performance per, che cresce dello 0,85%.Piazza Affari chiude la sessione in rialzo, con ilche avanza a 23.070 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,95% rispetto alla seduta precedente, terminando gli scambia a 25.230 punti.Su di giri il(+2,29%); sulla stessa linea, effervescente il(+2,41%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso dell'11,53%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,14%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,83%.Decolla, con un importante progresso del 3,46%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Tra i(+9,12%),(+7,62%),(+7,51%) e(+6,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,41%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.