Brillano i mercati europei, sostegno da parole Putin

(Teleborsa) -si allinea alla buona performance delle altre borse europee che, dopo un avvio più incerto, prendono con decisione la via del rialzo. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le dichiarazioni rilasciate dalal collega bielorusso Aleksandr Lukashenko che ha parlato diSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'è in calo (-0,97%) e si attesta su 1.978,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,81%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.effervescente, con un progresso del 3,10%, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,55%; in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,30%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,35% sul; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 25.600 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+14,73%),(+8,24%),(+6,39%) e(+5,44%).di Milano,(+9,78%),(+8,75%),(+8,69%) e(+7,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra lepiù importanti:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,1%; preced. 4,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 0,4%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%).