CIR, utile 2021 sale a 18 milioni di euro. Nessun dividendo

CIR

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, holding della famiglia De Benedetti quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso conpari a 1.980,7 milioni di euro, in aumento dell’8,7% rispetto al 2020. L'attività nei settori in cui opera il gruppo CIR ha registrato una netta ripresa rispetto al 2020, anche se non sono ancora stati recuperati i livelli pre-pandemia Covid-19. L'è stato pari a 303,9 milioni di euro (+34% rispetto a 226,4 milioni di euro nel 2020), l'a 18 milioni di euro (16,3 milioni di euro nel 2020).Nel 2021 c'è stata una riduzione dell'ante IFRS 16 a 85,6 milioni di euro (100 milioni al 31 dicembre 2020), nonostante l'esborso di 80 milioni per l’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria su azioni proprie. La posizione finanziaria netta della capogruppo è positiva per 332,4 milioni di euro. Ildi gruppo al 31 dicembre 2021 era pari a 740,4 milioni di euro (771 milioni al 31 dicembre 2020), dopo la riduzione di 80 milioni determinata dall’acquisto di azioni proprie.Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti di non distribuire. Deciso anche l'avvio di un programma disul mercato regolamentato per un controvalore massimo di 17 milioni di euro. "Tenuto conto della persistente incertezza circa l'evoluzione della pandemia e del contesto geopolitico, a seguito della crisi russo-ucraina, lasull'andamento delle attività del gruppo nei prossimi mesi", spiga una nota.