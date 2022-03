DeA Capital, 2021 in crescita. Dividendo straordinario di 0,10 euro

DeA Capital

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva in investimenti in private equity e nel settore dell'alternative asset management, ha approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo e del Progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021. Al 31 dicembre 2021sono pari a circa 26.500 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto al 31 dicembre 2020. In particolare, Real Estate conta per 12.082 milioni di euro (+16%), Credit per 3.185 milioni di euro (-3%), Private Equity per 2.406 milioni di euro (+9%) e Multi-asset / Multi-manager Solutions per 8.803 milioni di Euro (+12%). Ilè positivo per 23,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 20,4 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre del 2020."Nel 2021 abbiamo consuntivato risultati molto positivi, proseguendo nel trend di crescita che stiamo registrando ormai da diversi anni - ha commentato il- È evidente che le recenti tensioni legate alla guerra in Ucraina stanno delineando un quadro di riferimento decisamente complicato e dalla portata ancora non chiara; siamo però- come peraltro già fatto nelle fasi più acute dell’emergenza da Covid-19 - grazie ai nostri teams di gestione di assoluta eccellenza, alla qualità degli attivi in portafoglio e alla solidità del nostro stato patrimoniale"."In questo quadro, abbiamo quindi- ha aggiunto - A livello di Piattaforma di Alternative Asset Management, continueremo a concentrarci sul lancio di nuovi prodotti e sulla crescita ulteriore delle attività a livello internazionale, con il nostro consueto approccio di investitori responsabili, attivi, disciplinati e strutturalmente orientati alla creazione di valore nel lungo termine".Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea di rinviare a nuovo, a integrale copertura delle perdite pregresse, una quota dell'utile pari a 8,3 milioni di euro e procedere alla costituzione di una riserva indisponibile ex art. 6 D.Lgs. 38/2005 (c.d. Decreto IAS) per la quota residua. Inoltre, il board ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di. La data prevista per lo stacco è il 23 maggio 2022, la record date è il 24 maggio 2022 e il pagamento il 25 maggio 2022.