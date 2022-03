Delega fiscale, Tajani (FI): su catasto continueremo a votare contro

(Teleborsa) - Al governo "confermiamo massima lealtà" ma in delega fiscale "continueremo a votare contro questo articolo sul catasto, se non sarà cambiato, ma non contro la legge". A dirlo il Vicepresidente di Forza Italia, Antonioin un'intervista a La Repubblica."La legislatura durerà sino al 2023 - prosegue - Nessuno ci chieda però di rinunciare alle nostre battaglie: lo faremo anche sulla riforma della giustizia. Di certo, non può essere la sinistra a dettarci il percorso.non il governo giallorosso"."Noi - sottolinea Tajani - seguiamo la linea di Berlusconi, che è sempre stato informato di ogni passaggio e ha pure parlato con Draghi. La nostra delegazione è andata a Palazzo Chigi a scrivere un emendamento di compromesso.