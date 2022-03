Energia, Enea aderisce a M'illumino di meno di Caterpillar con la guida salva-bollette

(Teleborsa) -aderisce allaprevista percon la diffusione sul proprio sito e sui social della. "Bastano pochi gesti a costo zero per ridurre le nostre bollette. Ed è possibile – spiega– ottenere risparmi ancora più importanti con altre azioni come la manutenzione degli impianti, il controllo e la regolazione costante della temperatura degli ambienti, la sostituzione di elettrodomestici energivori con modelli più efficienti fino alla coibentazione degli edifici, un intervento strutturale che oggi è a costo zero per il cittadino, grazie a detrazioni fiscali come il Superbonus 110%".10 consigli riguardano l'uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l'uso intelligente dell'energia, Inoltre – evidenzia l'Enea – bastano alcuni comportamenti quotidiani per risparmiare fino al 10% sulla bolletta: ad esempio spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c'è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Importante anche non eccedere con la temperatura nell'abitazione, ovvero oltre i 20 gradi.Fra lelecon le quali si può ottenere un risparmio energetico di circa l'85%. Anche glisono un antidoto efficace al caro-energia: la differenza di spesa fra avere in casa frigorifero + lavatrice + asciugatrice + lavastoviglie + forno + pompa di calore di classe energetica elevata e la classe energetica più bassa arriva fino al 40%.come schermare le finestre durante la notte con persiane, tapparelle o tende per ridurre la dispersione di calore e a spegnere gli stand-by: infatti, quelle che sembrano innocue lucine possono pesare fino al 10% sulla bolletta se lasciate accese tutto il tempo.Fra gli, dimenticarsi di sbrinare frigo e congelatore: se accumulano troppo ghiaccio i consumi corrono. Allo stesso modo, attenzione ai panni stesi ad asciugare sul radiatore o il divano davanti al termosifone e alle luci accese quando si esce da una stanza.Altreriguardano il tipo di caldaia: i modelli a condensazione consentono di risparmiare fino al 22% di gas metano rispetto a quelli tradizionali (in un appartamento di 130 metri quadri) mentre le valvole termostatiche sui radiatori consentono di ottenere un risparmio di circa il 13% del consumo di gas metano.Utilizzare lampadine a risparmio energetico; Migliorare la coibentazione dell'abitazione; Isolare tetto e soffitto; Utilizzare serramenti a doppi vetri; Ridurre l'utilizzo di acqua calda; Preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore; Utilizzare ciabatte multipresa; Non lasciare la luce accesa inutilmente; Realizzare impianti di generazione di energia rinnovabile;Effettuare la manutenzione degli impianti; Controllare la temperatura degli ambienti; Fare attenzione alle ore di accensione dei riscaldamenti; Schermare le finestre durante la notte; Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre aperte a lungo; Fare il check-up dell'immobile; Dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della temperatura; Utilizzare valvole termostatiche; Utilizzare un sistema di contabilizzazione del calore; Sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione; Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori.