EssilorLuxottica, nel 2021 crescita a doppia cifra del fatturato

EssilorLuxottica

FTSE MIB

produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2021 con unin crescita del 23,7% a 17,8 miliardi di euro, mentreè balzato a circa 2,26 miliardi, il 152,9% in più rispetto agli 868 milioni realizzati nel 2020.Proposto unpari a 2,51 euro per azione.Nel periodola società indica una crescita delannuo intorno al 5% ed unal 19-20% del fatturato nel 2026.Nel frattempo a Piazza Affari il titolosta mettendo a segno un rialzo del 2,79%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,08%, rispetto a -3,65% del).Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 154,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 157,9, mentre il primo supporto è stimato a 150,7.