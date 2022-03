Farmaè, ok CdA piano incentivazione monetaria MBO Plan 2022

Farmaè

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Piano di Incentivazione monetaria a breve termine - MBO Plan 2022.dell’implementazione dell’MBO Plan 2022 - spiega in una nota la piattaforma integrata leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness - èe alla creazione di valore per lo stesso;della Società a quelli degli azionisti;volte a fidelizzare le risorse chiave e incentivare la loro permanenza nella Società.I beneficiari dell’MBO Plan 2022 - che ha durata annuale - sono i manager a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, gli amministratori e gli eventuali altri top manager e dipendenti strategici che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione dell’Amministratore Delegato.Ai beneficiari spetterà un premio monetario a condizione che siano raggiunti gli specifici obiettivi attribuiti al singolo beneficiario e un determinato target di fatturato consolidato del Gruppo Farmaè per l’anno 2022, secondo i termini e le condizioni illustrati nel relativo Regolamento.L'ammontare erogabile ai sensi dell’MBO Plan 2022 è compreso tra Euro 0 (in caso di mancato raggiungimento di ciascun obiettivo da parte di tutti i beneficiari), Euro 448.456,00 (nel caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi “on target”) ed Euro 896.913,00 (nel caso di superamento di tutti gli obiettivi “on target” da parte di tutti i beneficiari).