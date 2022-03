Francoforte: in calo Kloeckner

distributore di acciaio

Kloeckner

MDAX

Kloeckner

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,75%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 12,1 Euro e supporto stimato a quota 11,42. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 12,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)