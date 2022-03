FS, Ferrovie Urbane: in mostra la nuova vita dei vuoti degli scali merci

(Teleborsa) - È stata inaugurata oggi la mostra “”, alla presenza di Guido Tattoni, Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Umberto Lebruto, Amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Lorenzo Radice, Sindaco di Legnano, Andrea Ceffa, Sindaco di Vigevano, Claudio Larcher, NABA Design Area Leader e Germana De Michelis, NABA Senior Lecturer.La mostra, promossa da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti in collaborazione con FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), racconta irealizzati dagli studenti dei corsi di. L’obiettivo è immaginare una nuova vita per gli ex scali ferroviari di Vigevano e Legnano, sviluppando concept suggestivi e sfruttando le potenzialità di questi luoghi, da restituire al tessuto sociale sotto forma di spazi di aggregazione polifunzionali.I lavori realizzati sono esposti presso, in via Pietro Andrea Saccardo 12 a Milano; la mostra sarà allestita dall’11 al 20 marzo 2022 e visitabile nelle seguenti modalità: nel weekend a ingresso libero: sabato dalle 18.00 alle 21.00, domenica dalle 12.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì su appuntamento.Glisono le strutture più diffuse all’interno deldel Gruppo FS Italiane. Tuttavia, con la riorganizzazione logistica e l’utilizzo dei container per lo stoccaggio, la loro funzione originaria è venuta meno. Da qui nasce la necessità di riconversione delle strutture. A oggi, sono numerosi i casi in cui queste architetture sono state trasformate in hub per servizi ai viaggiatori o in centri tesi a soddisfare le esigenze del tessuto sociale. La sfida lanciata da FS Sistemi Urbani a NABA è stata, dunque, quella di ripensare questi vuoti urbani ripristinando la loro utilità sociale.Gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare sugli esterni dei due ex-scali ferroviari dicercando di sviluppare concept creativi capaci di trasformare queste aree in veri e propri spazi pubblici. Dalla fotografia dello stato di dismissione all’analisi dei casi studio fino all’idea progettuale che colma i vuoti e intercetta le esigenze dei cittadini, il metodo applicato in questo processo d’immaginazione è consolidato.Il “dono”, la “comunicazione”, la “contaminazione”, la “condivisione”, lo “smarrimento nel tempo” sono i. Impalcature in ferro, impianti di illuminazione, specie vegetali, oggetti di recupero, elementi sinuosi, evocativi e colorati: i materiali, le forme e gli interventi sono stati scelti e pianificati per restituire luoghi capaci di coinvolgere gli utenti e adattare la struttura a funzioni inedite.