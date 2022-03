FS Italiane aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno"

(Teleborsa) -, ideata da Radio2 Caterpillar, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Il titolo di questa edizione "Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare". E così, oggi 11 marzo, il Gruppo FS risponde all’invito a spegnere le luci e, dalle 19:00 alle 24:00.Quale migliore occasione per sottolineare sottolineareper a sostenobilità e per la mobilità dolce? Secodo FS News, sito informativo del Gruppo,annuncerà ad aprilecontenute nel nuovo piano industriale.Fran i temi cardine, portata avanti con la produzione da fonti rinnìnnovabili, che oggi arriva a coprire il 61% dei consumi non a trazione ferroviaria, ed ilgarantito dai nuivi treni rrgionaliu Pop e Rock, che consumato il 30% in meno di energia.Altro tema fondamentaleche si realizza in tutte le direzioni e soprattutto privilegiando lae così via. "In questo quadro le stazioni sono sempre più votate a diventare cerniere di mobilità, non più solo luogo di transito dove iniziare o terminare un viaggio, ma nodi intermodali integrati nell’ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori".La, è stata lanciata sugli Intercity giorno nel 2020 ed era già disponibile sul trasporto regionale. L’obiettivoera di arrivare ad undei circa 5.000 a disposizione che è stato superato di quattro punti percentuali, con un incremento finale del 13% portando a oltre 6.000 i posti bici.Da segnalare anche ildel Gruppo FS, che prevede ilcirca 500 km di tracciati convertiti in percorsi ciclabili, come quello sulla Riviera dei Fiori S. Lorenzo Cipressa-Ospedaletti Ligure o la via verde dei Trabocchi Ortona-Vasto.Ma il miglioramento delle nostre città passa anche dalla, mediante un. Di qui il progetto di FS Italiane per la riqualificazione di aree ferroviarie, stazioni ed ex scali.