Giù la borsa di Tokyo, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa die per le altre principali piazze asiatiche dopo il fallimento delle trattative tra Mosca e Kiev per la fine del conflitto in Ucraina. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono anche le indicazioni di un'inflazione in fiamme negli Stati Uniti che alimentano le probabilità che la Federal Reserve aumenti i tassi nella sua prossima riunione.L'indice giapponeseaffonda con una discesa del 2,05%, mentre, al contrario, si registra un lieve aumento perche scambia con lo 0,30%.In ribasso(-1,39%); con analoga direzione, in rosso(-0,78%).In moderato rialzo(+0,41%); in discesa(-0,97%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,56%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%.Il rendimento per l'è pari 0,18%, mentre il rendimento deltratta 2,85%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 0,1%).